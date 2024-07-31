Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 31 июля

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пятый соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпиада-2024. Академическая гребля. 31 июля (время московское)

10:30. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал С;

10:42. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал С;

10:54. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы С/D;

11:14. Женщины. Одиночка. Полуфиналы С/D;

11:34. Мужчины. Двойка. Полуфиналы А/В;

11:54. Женщины. Двойка. Полуфиналы А/В;

12:14. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы А/В;

12:34. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы А/В;

13:02. Мужчины. Четверка парная. Финал В;

13:14. Женщины. Четвёрка парная. Финал В;

13:26. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А;

13:38. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.