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Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 31 июля

Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 31 июля
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В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пятый соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпиада-2024. Академическая гребля. 31 июля (время московское)

  • 10:30. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал С;
  • 10:42. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Финал С;
  • 10:54. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы С/D;
  • 11:14. Женщины. Одиночка. Полуфиналы С/D;
  • 11:34. Мужчины. Двойка. Полуфиналы А/В;
  • 11:54. Женщины. Двойка. Полуфиналы А/В;
  • 12:14. Мужчины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы А/В;
  • 12:34. Женщины — лёгкий вес. Двойка парная. Полуфиналы А/В;
  • 13:02. Мужчины. Четверка парная. Финал В;
  • 13:14. Женщины. Четвёрка парная. Финал В;
  • 13:26. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А;
  • 13:38. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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