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В Сене прошли соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024, несмотря на загрязнение реки

Сегодня, 31 июля, в Сене прошла плавательная часть триатлона на Олимпиаде-2024. Старт у женщин ранее был перенесён из-за загрязнения после обильных дождей. Практически до старта в СМИ появлялись сообщения о неготовности водной артерии Парижа к триатлону, но организаторы приняли решение о начале соревнований.

Победительницей плавательной части женского триатлона стала представительница Бермуд Флора Даффи. Второй завершила первый этап турнира итальянка Бьянка Сереньи (+9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Витториа Лопес (+13 секунд).

Всего стартовало 55 спортсменок. Кроме плавательной части соревнований, им предстоит пройти этапы на велосипеде и в беге.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.