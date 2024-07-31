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В Сене прошли соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024, несмотря на загрязнение реки

В Сене прошли соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024, несмотря на загрязнение реки
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Сегодня, 31 июля, в Сене прошла плавательная часть триатлона на Олимпиаде-2024. Старт у женщин ранее был перенесён из-за загрязнения после обильных дождей. Практически до старта в СМИ появлялись сообщения о неготовности водной артерии Парижа к триатлону, но организаторы приняли решение о начале соревнований.

Победительницей плавательной части женского триатлона стала представительница Бермуд Флора Даффи. Второй завершила первый этап турнира итальянка Бьянка Сереньи (+9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Витториа Лопес (+13 секунд).

Олимпиада 2024. Триатлон
Женщины. Финал
31 июля 2024, среда. 09:00 МСК
Идёт

Всего стартовало 55 спортсменок. Кроме плавательной части соревнований, им предстоит пройти этапы на велосипеде и в беге.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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