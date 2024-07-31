Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 31 июля

Сегодня, 31 июля, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся поединки и 1/8 и 1/4 финала боксёрского турнира. Начало соревнований в 12:00 мск.
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:
Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Небиль Ибрагим (Швеция)
Махмуд Сабырхан (Казахстан) – Хосе Квилес (Испания)
Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:
Шеннан Дэйви (Австралия) – Рами Мофид Киван (Болгария)
Омари Джонс (США) – Чиа Вэй Кан (Китайский Тайбэй)
Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:
Цянь Ли (Китай) – Херги Бачьядан (Филиппины)
Суннива Хофстад (Норвегия) – Ловлина Боргохайн (Индия)
Кейтлин Паркер (Австралия) – Ситлалли Ванесса Ортис (Мексика)
Шантель Рид (Великобритания) – Хадиджа Марди (Марокко)
Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:
Вэньлу Ян (Китай) – Наталья Шадрина (Сербия)
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:
Карло Паалам (Филиппины) – Джуд Галлахер (Ирландия)
Василе Устурой (Бельгия) – Чарли Сениор (Австралия)
Джамал Харви (США) – Луис Габриэль ду Насименто (Бразилия)
Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:
Омар Элавади (Егпиет) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
Макан Траоре (Франция) – Николай Тертерян (Дания)
Севонрец Оказава (Япония) – Зеяд Эшаш (Иордания)
Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:
Тамара Тибо (Канада) – Синди Нгамба (AIN)
Байсон Маникон (Таиланд) – Давина Мишель (Франция)
Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:
Мария Белен Паласиос (Эквадор) – Ши-И Ву (Китайский Тайбэй)
Келли Энн Харрингтон (Ирландия) – Энджи Вальдес (Колумбия)
Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:
Мунарбек Сейитбек Уулу (Монголия) – Саидель Орта (Куба)
Шудай Харада (Япония) – Йилмар Гонсалес (Колумбия)
Айдер Абдураимов (Украина) – Хавьер Ибаньес (Болгария)
Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:
Льюис Ричардсон (Великобритания) – Вахид Аббасов (Сербия)
Хосе Габриэль Родригес (Эквадор) – Дев Нишант (Ирландия)
Тьяго Осорио Муксанга (Мозамбик) – Марко Алонсо Верде (Мексика)
Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:
Челси Хейнен (Нидерланды) – Беатрис Феррейра (Бразилия)