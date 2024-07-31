Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 31 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 июля, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся поединки и 1/8 и 1/4 финала боксёрского турнира. Начало соревнований в 12:00 мск.

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:

Абдумалик Халоков (Узбекистан) – Небиль Ибрагим (Швеция)

Махмуд Сабырхан (Казахстан) – Хосе Квилес (Испания)

Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:

Шеннан Дэйви (Австралия) – Рами Мофид Киван (Болгария)

Омари Джонс (США) – Чиа Вэй Кан (Китайский Тайбэй)

Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:

Цянь Ли (Китай) – Херги Бачьядан (Филиппины)

Суннива Хофстад (Норвегия) – Ловлина Боргохайн (Индия)

Кейтлин Паркер (Австралия) – Ситлалли Ванесса Ортис (Мексика)

Шантель Рид (Великобритания) – Хадиджа Марди (Марокко)

Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:

Вэньлу Ян (Китай) – Наталья Шадрина (Сербия)

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:

Карло Паалам (Филиппины) – Джуд Галлахер (Ирландия)

Василе Устурой (Бельгия) – Чарли Сениор (Австралия)

Джамал Харви (США) – Луис Габриэль ду Насименто (Бразилия)

Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:

Омар Элавади (Егпиет) – Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

Макан Траоре (Франция) – Николай Тертерян (Дания)

Севонрец Оказава (Япония) – Зеяд Эшаш (Иордания)

Женщины. До 75 кг. 1/8 финала:

Тамара Тибо (Канада) – Синди Нгамба (AIN)

Байсон Маникон (Таиланд) – Давина Мишель (Франция)

Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:

Мария Белен Паласиос (Эквадор) – Ши-И Ву (Китайский Тайбэй)

Келли Энн Харрингтон (Ирландия) – Энджи Вальдес (Колумбия)

Мужчины. До 57 кг. 1/8 финала:

Мунарбек Сейитбек Уулу (Монголия) – Саидель Орта (Куба)

Шудай Харада (Япония) – Йилмар Гонсалес (Колумбия)

Айдер Абдураимов (Украина) – Хавьер Ибаньес (Болгария)

Мужчины. До 71 кг. 1/8 финала:

Льюис Ричардсон (Великобритания) – Вахид Аббасов (Сербия)

Хосе Габриэль Родригес (Эквадор) – Дев Нишант (Ирландия)

Тьяго Осорио Муксанга (Мозамбик) – Марко Алонсо Верде (Мексика)

Женщины. До 60 кг. 1/4 финала:

Челси Хейнен (Нидерланды) – Беатрис Феррейра (Бразилия)