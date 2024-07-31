Дзюдо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 31 июля

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пятый соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по дзюдо.

Олимпиада-2024.Дзюдо. 31 июля (время московское)

11:00 — Женщины. До 70 кг. 1/16 финала

11:00 — Мужчины. До 90 кг. 1/16 финала

13:20 — Женщины. До 70 кг. 1/8 финала

13:20 — Мужчины. До 90 кг. 1/8 финала

14:16 — Женщины. До 70 кг. 1/4 финала

14:16 — Мужчины. До 90 кг. 1/4 финала

17:00 — Женщины. До 70 кг. Утешительный раунд

17:17 — Женщины. До 70 кг. 1/2 финала

17:34 — Мужчины. До 90 кг. Утешительный раунд

17:51 — Мужчины. До 90 кг. 1/2 финала

18:18 — Женщины. До 70 кг. За третье место

18:38 — Женщины. До 70 кг. Финал

18:49 — Мужчины. До 90 кг. За третье место

19:09 — Мужчины. До 90 кг. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.