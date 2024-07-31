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«У нас немного полезнее». Американка Байлз — о низком качестве еды на Олимпиаде в Париже

«У нас немного полезнее». Американка Байлз — о низком качестве еды на Олимпиаде в Париже
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27-летняя американская гимнастка Симона Байлз призналась, что разочарована качеством еды в столовой на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«В деревне это не совсем французская кухня. У нас (в США) немного полезнее…» — приводит слова Байлз RMC Sport.

Ранее Байлз завоевала своё пятое олимпийское золото в карьере на Играх-2024. Вместе со сборной США спортсменка выиграла командное многоборье, став самой титулованной американской гимнасткой в истории Олимпийских игр.

Также стоит отметить, что для Байлз это золото стало первым с Олимпиады-2016 в Бразилии. Симона участвовала в Играх-2020 в Токио (Япония), однако испытывала проблемы со здоровьем по ходу соревнований и сумела завоевать лишь серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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