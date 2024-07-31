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Обама поздравил мужскую сборную США по гимнастике с завоеванием медали на ОИ-2024

Обама поздравил мужскую сборную США по гимнастике с завоеванием медали на ОИ-2024
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Экс-президент США Барак Обама поздравил мужскую сборную США по спортивной гимнастике с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Поздравляем мужскую сборную США по гимнастике с завоеванием медали впервые за 16 лет!» — написал Обама в социальных сетях.

Золотые медали на Олимпиаде в Париже завоевали представители сборной Японии, набравшие в сумме 259,594 очка. Сборная Китая, лидировавшая после квалификации, стала второй (259,062).

Напомним, женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в командном многоборье. В сумме за четыре вида дисциплин американки получили от судей 171,296 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии. Тройку призёров замкнули гимнастки из Бразилии.

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