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Француженка Кассандра Богран завоевала золото в триатлоне на Олимпиаде-2024

Француженка Кассандра Богран завоевала золото в триатлоне на Олимпиаде-2024
Кассандра Богран
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Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.

Второе место завоевала спортсменка из Швейцарии Жюли Деррон, а тройку призёров замкнула представительница Великобритании Бет Поттер.

Ранее несколько триатлонисток на Олимпиаде-2024 упали во время велоэтапа из-за дождя. Информации о полученных травмах пока не поступало. Победительницей плавательной части женского триатлона стала представительница Бермуд Флора Даффи. Второй завершила первый этап турнира итальянка Бьянка Сереньи (+9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Витториа Лопес (+13 секунд).

Олимпиада 2024. Триатлон
Женщины. Финал
31 июля 2024, среда. 09:00 МСК
Идёт
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