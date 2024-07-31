«Учиться у него — невероятно». Алькарас — о паре с Надалем на Олимпиаде в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал участие в Олимпиаде в Париже в парном разряде с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Играть по одну сторону с Рафой, учиться у него — невероятно. Учусь справляться с некоторыми ситуациями. Как он говорит: «Давай» или что-то в этом роде — потрясающе, поэтому я стараюсь наслаждаться каждой секундой, проведённой там», — приводит слова Алькараса France24.

Напомним, ранее титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

В четвертьфинале соревнований Алькарас и Надаль встретятся с четвертыми сеяными американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.