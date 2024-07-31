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Норвегия — Венгрия — результат матча 31 июля 2024 года, счёт 26:25, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Гандболисты из Норвегии обыграли сборную Венгрии во 2-м туре Олимпиады-2024
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Сборная Норвегии обыграла сборную Венгрии во 2-м туре Олимпиады-2024 по гандболу. Счёт — 26:25 (11:13). Скандинавы после этого успеха возглавили группу В и на данный момент набирают шесть очков.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 10:00 МСК
Норвегия
Окончен
26 : 25
Венгрия

За время матча норвежцам удалось выполнить 62% эффективных бросков против 58% у соперника, а также шесть удачных ударов из семи возможных с шестиметровой дистанции, 26 из 42 бросков. В то же время Норвегия получила четыре дисквалификации на две минуты.

В следующем туре соревнований сборная Норвегии 2 августа сыграет с командой Египта.

Ранее Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.

Олимпиада-2024. Гандбол. Мужчины. Турнирная таблица
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