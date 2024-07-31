Гандболисты из Норвегии обыграли сборную Венгрии во 2-м туре Олимпиады-2024

Сборная Норвегии обыграла сборную Венгрии во 2-м туре Олимпиады-2024 по гандболу. Счёт — 26:25 (11:13). Скандинавы после этого успеха возглавили группу В и на данный момент набирают шесть очков.

За время матча норвежцам удалось выполнить 62% эффективных бросков против 58% у соперника, а также шесть удачных ударов из семи возможных с шестиметровой дистанции, 26 из 42 бросков. В то же время Норвегия получила четыре дисквалификации на две минуты.

В следующем туре соревнований сборная Норвегии 2 августа сыграет с командой Египта.

Ранее Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.