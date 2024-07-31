«Не умираю, не переживайте!» Китайская триатлонистка — после заплыва в Сене

Китайская триатлонистка Линь Синью рассказала о своём состоянии после выступления на Олимпиаде-2024. Спортсменка поделилась мнением по поводу плавательной части дистанции, которая проходила в реке Сена.
— Не переживаете, что можете заболеть после купания в Сене?
— Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально.
— Нормально себя чувствуете?
— Да, нормально (смеётся).
— Все переживают только за это.
— Не переживайте! Я в порядке, не умираю (смеётся), — передаёт слова Синью корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Линь Синью заняла 28-е место на финише. А золотую медаль завоевала француженка Кассандра Богран. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.