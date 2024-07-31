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«Не умираю, не переживайте!» Китайская триатлонистка — после заплыва в Сене

Китайская триатлонистка Линь Синью рассказала о своём состоянии после выступления на Олимпиаде-2024. Спортсменка поделилась мнением по поводу плавательной части дистанции, которая проходила в реке Сена.

— Не переживаете, что можете заболеть после купания в Сене?

— Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально.

— Нормально себя чувствуете?

— Да, нормально (смеётся).

— Все переживают только за это.

— Не переживайте! Я в порядке, не умираю (смеётся), — передаёт слова Синью корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Линь Синью заняла 28-е место на финише. А золотую медаль завоевала француженка Кассандра Богран. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.