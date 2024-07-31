Оже-Альяссим — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 31 июля, состоится теннисный матч третьего круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Матч начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 7-0 в пользу Медведева во втором круге «Мастерса» в Торонто в 2018 году — 3:6, 6:4, 7:6 (9:7) — и в четвертьфинале Australian Open — 2022 (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4). Остальные пять поединков, в том числе в третьем круге Australian Open — 2024, Даниил выиграл, не отдав ни сета. Отметим также, что все семь матчей были на харде, на грунте спортсмены встретятся впервые.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.