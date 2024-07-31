Видео: спортсмены из Северной и Южной Кореи сделали совместную фотографию на Олимпиаде
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Спортсмены из Северной и Южной Кореи сделали совместное фото на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция). Примечательное событие случилось после финала соревнований и церемонии награждения смешанных пар в настольном теннисе.
Напомним, золотые медали турнира смешанных пар по настольному теннису на Олимпиаде-2024 завоевала сборная Китая. В Париже (Франция) со счётом 4:2 была обыграна сборная КНДР. Эта награда стала шестой по счёту в копилке спортсменов из Поднебесной. Победа в настольном теннисе позволила им возглавить медальный зачёт.
Олимпиада 2024. Настольный теннис
Микст. Финал. Китай — КНДР
30 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Китай
2
КНДР
3
Южная Корея
Бронзовые награды завоевали южнокорейские спортсмены. Со счётом 4:0 Южная Корея обыграла сборную Гонконга.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
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