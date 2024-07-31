«Создаём хорошую синергию». Надаль — об игре в паре с Алькарасом на Олимпиаде в Париже

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об игре в паре с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Нам было весело, потому что на тай-брейке (матча) счёт был положительным. Страдали, но нам нравится играть вместе, создаём хорошую синергию, хорошую энергию, так что да, в целом нам весело. Мы не привыкли играть в парном разряде, поэтому единственный способ заставить это работать хорошо — играть с удовольствием, с энергией, с высокой энергией», — приводит слова Надаля France24.

Напомним, ранее титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас пробились в четвертьфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/8 финала соревнований Надаль и Алькарас со счётом 6:4, 6:7 (2:7), [10:2] обыграли дуэт из Нидерландов Таллона Грикспора и Весли Колхофа.

В четвертьфинале соревнований Алькарас и Надаль встретятся с четвёртыми сеяными американцами Остином Крайчеком и Радживом Рамом.