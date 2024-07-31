Триатлонистка из США: партнёр шутил, что не мыл руки для устойчивости к кишечной палочке

Американская триатлонистка Тэйлор Спайви (10-е место) рассказала о своём состоянии после финиша триатлона. Плавательная часть соревнований проходила в Сене. Ранее соревнования были перенесены из-за загрязнения реки после дождей.

— Вопрос качества воды, кажется, на каждой Олимпиаде встаёт, так что мне, в общем-то, было всё равно. Я больше переживала за течение, сегодня оно было безумным. Рада, что мы сегодня смогли провести соревнования. Надеюсь, в эстафете мы тоже сможем поплыть.

Мы в команде даже шутили на эту тему. Один из моих партнёров по команде шутил, что он не мыл руки, чтобы получить устойчивость к кишечной палочке.

— Это же шутка была, да?

— Да, шутка (смеётся). Пожалуйста, мойте руки! Я тоже шучу, что больше боюсь акул, чем качества воды. Надеюсь, не заболею, потому что наглоталась там воды. Течение очень сильным было.

— Переживали, что гонку могут отменить из-за течения?

— Да, когда мы вышли на старт, был момент.

— А что в нём было безумного?

— Течение было очень сильным. В какой-то момент казалось, что я плыву на месте. Обычно мы плаваем в стоячей воде, без течения. А тут было ощущение, что меня толкают назад. Потребовались большие усилия, чтобы проплыть. Это было нелегко, — сказала Спайви в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.