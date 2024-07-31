БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Прыгуньи из Китая завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки, КДНР — вторая

Прыгуньи из Китая завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки, КДНР — вторая
Комментарии

Пара китайских спортсменок Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках с вышки на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Представительницам Поднебесной удалось получить от судей 359,10 балла.

Второе место завоевали спортсменки из КНДР Ё Джин Ми и Ким Ми Рэ (315,90). Тройку призёров замкнули представители Великобритании Андреа Спендолини-Сириэйкс и Лоис Тулсон (304,38).

Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал
31 июля 2024, среда. 11:55 МСК
Окончено
1
Китай
2
КНДР
315.90
3
Великобритания

Ранее олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни. Серебряные медали завоевали прыгуньи из Соединённых Штатов Америки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.

Материалы по теме
Французский гений плывёт в историю. Что посмотреть в пятый день Олимпиады-2024?
Французский гений плывёт в историю. Что посмотреть в пятый день Олимпиады-2024?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android