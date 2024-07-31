Прыгуньи из Китая завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки, КДНР — вторая

Пара китайских спортсменок Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках с вышки на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Представительницам Поднебесной удалось получить от судей 359,10 балла.

Второе место завоевали спортсменки из КНДР Ё Джин Ми и Ким Ми Рэ (315,90). Тройку призёров замкнули представители Великобритании Андреа Спендолини-Сириэйкс и Лоис Тулсон (304,38).

Ранее олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни. Серебряные медали завоевали прыгуньи из Соединённых Штатов Америки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.