Прыгуньи из Китая завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки, КДНР — вторая
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Пара китайских спортсменок Чэнь Юйси и Цюань Хунчань завоевала золотые медали в женских синхронных прыжках с вышки на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Представительницам Поднебесной удалось получить от судей 359,10 балла.
Второе место завоевали спортсменки из КНДР Ё Джин Ми и Ким Ми Рэ (315,90). Тройку призёров замкнули представители Великобритании Андреа Спендолини-Сириэйкс и Лоис Тулсон (304,38).
Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал
31 июля 2024, среда. 11:55 МСК
Окончено
1
Китай
2
КНДР
315.90
3
Великобритания
Ранее олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни. Серебряные медали завоевали прыгуньи из Соединённых Штатов Америки Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.
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