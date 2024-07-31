Лидер мирового рейтинга в настольном теннисе Ван Чуцинь проиграл в третьем круге ОИ-2024

Первая ракетка мира по настольному теннису китаец Ван Чуцинь выбыл в третьем раунде финала мужского турнира по настольному теннису на Олимпийских играх 2024 в Париже. Чуцинь проиграл Трульсу Мёрегорду из Швеции со счётом 2:4.

Ранее золотые медали турнира смешанных пар по настольному теннису на Олимпиаде-2024 завоевала сборная Китая. В Париже (Франция) со счётом 4:2 была обыграна сборная КНДР. Эта награда стала шестой по счёту в копилке спортсменов из Поднебесной. Победа в настольном теннисе позволила им возглавить медальный зачёт.

Соревнования по настольному теннису в рамках Олимпийских игр проходят с 27 июля по 10 августа. Спортсмены разыграют пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном и парном разрядах и в миксте.