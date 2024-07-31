Мужская сборная Польши обыграла волейболистов из Бразилии на Олимпиаде в Париже

Мужская сборная Польши по волейболу одержала вторую победу в групповом этапе на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В матче 2-го тура соревнований поляки обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:19,19:25, 25:23, 15:12).

Национальные команды Польши и Бразилии на Олимпиаде-2024 попали в группу В, куда также входят Италия и Египет. В 3-м туре соревнований сборная Польши встретится со сборной Италии, а волейболисты из Бразилии — с командой из Египта.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.