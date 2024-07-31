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Французские болельщики: мы купались в Сене и до сих пор живы

Французские болельщики: мы купались в Сене и до сих пор живы
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Французские болельщики отреагировали на решение о переносе мужских соревнований по триатлону с 30 на 31 июля из-за ухудшения состояния Сены. Сегодня плавательная часть триатлона всё-таки состоялась в реке.

«Я думаю, они могли бы искупаться вчера. Они придают этому большое значение. Когда мы катаемся на байдарке и падаем в воду, проблем не бывает. Честно говоря, этобыло просто для показухи. Мы купались в Сене и живы до сих пор», — приводит слова болельщика RMC Sport.

Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.

Олимпиада 2024. Триатлон
Женщины. Финал
31 июля 2024, среда. 09:00 МСК
Окончено
1
Кассандра Богран
Франция
1:54:55
2
Жули Деррон
Швейцария
1:55:01
3
Бет Поттер
Великобритания
1:55:10
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