Французские болельщики: мы купались в Сене и до сих пор живы

Французские болельщики отреагировали на решение о переносе мужских соревнований по триатлону с 30 на 31 июля из-за ухудшения состояния Сены. Сегодня плавательная часть триатлона всё-таки состоялась в реке.

«Я думаю, они могли бы искупаться вчера. Они придают этому большое значение. Когда мы катаемся на байдарке и падаем в воду, проблем не бывает. Честно говоря, этобыло просто для показухи. Мы купались в Сене и живы до сих пор», — приводит слова болельщика RMC Sport.

Француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд.