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Израиль усилил охрану своих спортсменов на Олимпиаде в Париже

Израиль усилил охрану своих спортсменов на Олимпиаде в Париже
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Сотрудники службы безопасности, охранявшие израильскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года в Париже, провели переоценку ситуации с безопасностью израильских спортсменов на Играх после убийства Исмаила Хании.

«В состав охраны личного состава ШАБАКа и подразделения безопасности делегации были добавлены дополнительные охранники, которые были прикреплены к членам делегации в Олимпийской деревне и на удалённых от неё объектах. Были ужесточены инструкции членам делегации, и безопасность местных сил, которые обеспечивают широкий спектр наряду с безопасностью Израиля, была усилена», — говорится в сообщении портала Ynet.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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