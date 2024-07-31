Британец Алекс Йи завоевал золото Олимпиады-2024 в триатлоне

Алекс Йи из Великобритании стал победителем мужского триатлона на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию соревнований за 1:43,33.

Серебряную награду добыл спортсмен из Новой Зеландии Хейден Уайлд, а тройку призёров замкнул французский атлет Лео Бергер.

Ранее француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка преодолела плавательную часть, соревнования на велосипеде и беговой этап за 1 час 54 минуты и 55 секунд. Второе место завоевала спортсменка из Швейцарии Жюли Деррон, а тройку призёров замкнула представительница Великобритании Бет Поттер. Также известно, что несколько триатлонисток на Олимпиаде-2024 упали во время велоэтапа из-за дождя.