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Хорватия — Германия — результат матча 31 июля 2024 года, счёт 31:26, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Хорватии обыграла гандболистов из Германии на Олимпиаде в Париже
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Сборная Хорватии обыграла сборную Германии во 3-м туре гандбольного турнира Олимпиады-2024. Счёт — 31:26 (15:13, 16:13).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 11:50 МСК
Хорватия
Окончен
31 : 26
Германия

В следующем туре сборная Хорватии сыграет со сборной Швеции. Команда из Германии встретится с гандболистами из Испании.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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