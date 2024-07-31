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Академическая гребля, мужчины, четвёрка парная, Олимпиада-2024: результаты финала А

Академическая гребля, мужчины, четвёрка парная, Олимпиада-2024: результаты финала А
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В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит пятый соревновательный день. В финальном заплыве четвёрки парной мужского турнира по академической гребле первое место заняла команда из Нидерландов с результатом 5.42,00. На втором месте спортсмены из Италии с результатом 5.44,40. Тройку лидеров замкнула команда из Польши — 5.44,59.

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Четвёрка парная. Финал A
31 июля 2024, среда. 13:26 МСК
Окончено
1
Нидерланды
5:42.00
2
Италия
5:44.40
3
Польша
5:44.59

В четверг, 1 августа, пройдут женские и мужские финалы в парной двойке и четвёрке по академической гребле. В пятницу, 2 августа, состоятся финалы в двойке и лёгком весе, парная двойка.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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