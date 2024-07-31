Академическая гребля, женщины, четвёрка парная, Олимпиада-2024: результаты финала А

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит пятый соревновательный день. В финальном заплыве парной четвёрки женского турнира по академической гребле первое место заняла команда из Великобритании с результатом 6.16,31. На втором месте спортсмены из Нидерландов с результатом 6.16,46. Тройку лидеров замкнула команда из Германии — 6.19,70.

В мужском финале первое место заняла команда из Нидерландов, вторыми стали спортсмены из Италии, а тройку лидеров замкнула команда из Польши.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.