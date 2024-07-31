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Новак Джокович вышел в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже, обыграв Кёпфера

Новак Джокович вышел в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже, обыграв Кёпфера
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джкоквич вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады в Париже. В матче третьего круга серб обыграл 70-ю ракетку мира немецкого теннисиста Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:3.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Доминик Кёпфер
70
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Кёпфера семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале Олимпиады в Париже Новак Джокович встретится с 11-й ракеткой мира теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, который в третьем круге обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса со счётом 7:5, 6:1.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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