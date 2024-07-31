Новак Джокович вышел в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже, обыграв Кёпфера
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джкоквич вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады в Париже. В матче третьего круга серб обыграл 70-ю ракетку мира немецкого теннисиста Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:3.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 13:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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70
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Кёпфера семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В четвертьфинале Олимпиады в Париже Новак Джокович встретится с 11-й ракеткой мира теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, который в третьем круге обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса со счётом 7:5, 6:1.
Комментарии
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