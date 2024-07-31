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В трансляции на Олимпиаде в Париже показали российский флаг

В трансляции на Олимпиаде в Париже показали российский флаг
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Российский флаг показали в трансляции на сайте Олимпийских игр — 2024 в Париже во время соревнований по плаванию.

Фото: Скриншот из трансляции

Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали мировой рекорд, установленный Евгенией Чикуновой в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки стоял запрещённый на Олимпиаде, флаг России. Пловчиха является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. В положении для нейтральных спортсменов с российскими паспортами сказано, что ни флаг, ни герб, ни что-либо, напоминающее о родине, использовать нельзя.

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