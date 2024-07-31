BMX-фристайл, женщины, Олимпиада-2024: результаты финала
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В финальном заезде BMX-фристайла среди женщин на Олимпиаде в Париже первое место заняли спортсменки из Китая с результатом 92.60. Вторыми стали представители США с результатом 90.70. Тройку лидеров замкнула команда из Австралии — 88.80.
Олимпиада 2024. Велоспорт
BMX Фристайл. Женщины. Финал
31 июля 2024, среда. 14:10 МСК
Окончено
1
Китай
92.60
2
США
90.70
3
Австралия
88.80
В пятницу, 2 августа, состоится финальная гонка BMX сред мужчин и женщин. В субботу, 3 августа, пройдёт мужская и женская групповая гонка, шоссе. В понедельник, 5 августа, пройдёт финал женского командного спринта, а во вторник, 6 августа, финал мужского спринта.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
Комментарии
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