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Лоренцо Музетти вышел в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже, обыграв Фритца

Лоренцо Музетти вышел в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже, обыграв Фритца
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024 в Париже. В третьем круге итальянец в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 7:5.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Музетти четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фритца один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия). Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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