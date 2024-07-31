Лоренцо Музетти вышел в 1/4 финала на Олимпиаде в Париже, обыграв Фритца

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024 в Париже. В третьем круге итальянец в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 7:5.
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Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Музетти четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фритца один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В четвертьфинале Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия). Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 31 июля 2024
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