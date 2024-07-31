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Казахстанская триатлонистка Шабалина обратилась за медпомощью после финиша на Олимпиаде

Казахстанская триатлонистка Шабалина обратилась за медпомощью после финиша на Олимпиаде
Екатерина Шабалина
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Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала, что обратилась за медицинской помощью после финиша триатлона на Олимпиаде-2024. Плавательная часть соревнований проходила в Сене. Шабалина была вынуждена сойти с дистанции из-за плохого самочувствия.

— К докторам обращались?
— Да, я обратилась к медицинской помощи сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет.

— Вы сошли на втором круге велосипеда, вам потребовалась медицинская помощь? С вами всё в порядке или вы травму получили?
— Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга на вело», — передаёт слова Шабалиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победительницей соревнований стала французская спортсменка Кассандра Богран.

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