Казахстанская триатлонистка Шабалина обратилась за медпомощью после финиша на Олимпиаде

Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала, что обратилась за медицинской помощью после финиша триатлона на Олимпиаде-2024. Плавательная часть соревнований проходила в Сене. Шабалина была вынуждена сойти с дистанции из-за плохого самочувствия.

— К докторам обращались?

— Да, я обратилась к медицинской помощи сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет.

— Вы сошли на втором круге велосипеда, вам потребовалась медицинская помощь? С вами всё в порядке или вы травму получили?

— Триатлон — контактный вид спорта, судьям отслеживать «драку» на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга на вело», — передаёт слова Шабалиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победительницей соревнований стала французская спортсменка Кассандра Богран.