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Джокович – первый четырёхкратный четвертьфиналист Олимпиады

Джокович – первый четырёхкратный четвертьфиналист Олимпиады
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым теннисистом, четырежды дошедшим до четвертьфинала на Олимпийских играх.

В третьем круге одиночного мужского турнира по теннису на Олимпийских играх 2024 в Париже Новак Джокович обыграл 70-ю ракетку мира немецкого теннисиста Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:3.

В четвертьфинале Олимпиады в Париже Новак Джокович встретится с 11-й ракеткой мира теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, который в третьем круге обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса со счётом 7:5, 6:1.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Мужчины. Турнирная сетка
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