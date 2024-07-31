Джокович – первый четырёхкратный четвертьфиналист Олимпиады

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым теннисистом, четырежды дошедшим до четвертьфинала на Олимпийских играх.

В третьем круге одиночного мужского турнира по теннису на Олимпийских играх 2024 в Париже Новак Джокович обыграл 70-ю ракетку мира немецкого теннисиста Доминика Кёпфера со счётом 7:5, 6:3.

В четвертьфинале Олимпиады в Париже Новак Джокович встретится с 11-й ракеткой мира теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, который в третьем круге обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса со счётом 7:5, 6:1.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.