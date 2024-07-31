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Япония — Аргентина — результат матча 31 июля 2024 года, счёт 3:1, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Японские волейболисты одержали первую победу на Олимпиаде-2024
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Мужская сборная Японии по волейболу одержала победу над сборной Аргентины во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Счёт — 3:1 (25:16, 25:22, 18:25, 25:23).

Это первая победа японской команды на олимпийском турнире. В следующем туре Япония сыграет против лидера группы С сборной США. Эта встреча состоится 2 августа.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 14:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Аргентина
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Такахаси, Исикава, Каи, Ямамото
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба

Ранее мужская сборная Польши по волейболу одержала вторую победу в групповом этапе на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В матче 2-го тура соревнований поляки обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:19,19:25, 25:23, 15:12).

Национальные команды Польши и Бразилии на Олимпиаде-2024 попали в группу В, куда также входят Италия и Египет. В 3-м туре соревнований сборная Польши встретится со сборной Италии, а волейболисты из Бразилии — с командой из Египта.

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