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Казахстанская триатлонистка Шабалина рассказала, почему сменила спортивное гражданство

Казахстанская триатлонистка Шабалина рассказала, почему сменила спортивное гражданство
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Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала, что решила сменить гражданство из-за допинговых скандалов в России, а также чтобы иметь возможность выступать на Олимпийских играх.

— Почему решили поменять гражданство?
— Уже в 2019 году из-за частых допинговых скандалов вокруг российского спорта не было уверенности, что, даже отобравшись, я смогу принять участие в ОИ, — передаёт слова Шабалиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее стало известно, что Шабалина обратилась за медицинской помощью после финиша триатлона на Олимпиаде-2024. Плавательная часть соревнований проходила в Сене. Шабалина была вынуждена сойти с дистанции из-за плохого самочувствия. Победительницей соревнований стала французская спортсменка Кассандра Богран.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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