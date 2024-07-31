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Шабалина — об условиях на Олимпиаде-2024: в блоке атлеток из Казахстана нет горячей воды

Шабалина — об условиях на Олимпиаде-2024: в блоке атлеток из Казахстана нет горячей воды
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Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала об условиях проживания в Олимпийской деревне Парижа-2024.

— Как условия в Олимпийской деревне? Правда ли, что мало места? Теннисисты выкладывали, что две ванны на 10 человек. Они жаловались на кровати.
— По правде говоря, ожидала большего. Например, я пропустила свою тренировку по плаванию в бассейне из-за проблем с логистикой. А в нашем блоке, где живёт команда атлеток из Казахстана, нет горячей воды, — передаёт слова Шабалиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шабалина также сообщила, что обратилась за медицинской помощью после финиша триатлона на Олимпиаде-2024. Плавательная часть соревнований проходила в Сене. Шабалина была вынуждена сойти с дистанции из-за плохого самочувствия.

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