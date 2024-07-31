Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже, обыграв Крейчикову

67-я ракетка мира из Словакии Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже. В четвертьфинале она обыграла 10-ю ракетку мира чешскую теннисистку Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Шмидлова три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В полуфинале Анна Шмидлова встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Донна Векич (Хорватия).
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 31 июля 2024
-
16:57
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:24
-
16:22
-
16:13
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:40
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:26
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:28
-
13:26
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:53