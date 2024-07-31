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Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже, обыграв Крейчикову

Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже, обыграв Крейчикову
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67-я ракетка мира из Словакии Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже. В четвертьфинале она обыграла 10-ю ракетку мира чешскую теннисистку Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 6:2.

Олимпиада (ж). 1/4 финала
31 июля 2024, среда. 14:55 МСК
Барбора Крейчикова
10
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Анна Шмидлова
67
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Шмидлова три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале Анна Шмидлова встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Донна Векич (Хорватия).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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