Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже, обыграв Крейчикову

67-я ракетка мира из Словакии Анна Шмидлова стала первой полуфиналисткой Олимпиады в Париже. В четвертьфинале она обыграла 10-ю ракетку мира чешскую теннисистку Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Шмидлова три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В полуфинале Анна Шмидлова встретится с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Донна Векич (Хорватия).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.