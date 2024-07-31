«Подошла к этому моменту философски». Шабалина — о качестве воды в Сене на ОИ-2024

Казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина рассказала, волновалась ли о качестве воды в Сене на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

— Не переживали за качество воды? Даже Макрон не стал плавать в Сене, хотя обещал.

— Я к этому моменту подошла философски. Все триатлеты были в равных условиях, — передаёт слова Шабалиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее стало известно, что Шабалина обратилась за медицинской помощью после финиша триатлона на Олимпиаде-2024. Плавательная часть соревнований проходила в Сене. Шабалина была вынуждена сойти с дистанции из-за плохого самочувствия. Победительницей соревнований стала французская спортсменка Кассандра Богран.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.