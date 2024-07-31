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Испания — Япония — результат матча 31 июля 2024 года, счёт 37:33, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Гандболисты из Испании обыграли аутсайдера Олимпиады-2024 сборную Японии
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Мужская сборная Испании по гандболу одержала победу над соперниками из Японии в 3-м туре группового этапа Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Счёт — 37:33.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Испания
Окончен
37 : 33
Япония

Это вторая победа испанцев на олимпийском турнире в групповом этапе. Ранее гандболисты этой страны проиграли сборной Швеции со счётом 26:29. На данный момент лидером группы А является сборная Хорватии, которая также выиграла две игры, но обходит испанцев по количеству забитых мячей.

Сегодня также состоялись и другие матчи в группе А. Сборная Хорватии обыграла сборную Германии в 3-м туре гандбольного турнира Олимпиады-2024. Счёт — 31:26 (15:13, 16:13). В следующем туре сборная Хорватии сыграет со сборной Швеции. Команда из Германии встретится с гандболистами из Испании.

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