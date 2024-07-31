Гандболисты из Испании обыграли аутсайдера Олимпиады-2024 сборную Японии

Мужская сборная Испании по гандболу одержала победу над соперниками из Японии в 3-м туре группового этапа Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Счёт — 37:33.

Это вторая победа испанцев на олимпийском турнире в групповом этапе. Ранее гандболисты этой страны проиграли сборной Швеции со счётом 26:29. На данный момент лидером группы А является сборная Хорватии, которая также выиграла две игры, но обходит испанцев по количеству забитых мячей.

Сегодня также состоялись и другие матчи в группе А. Сборная Хорватии обыграла сборную Германии в 3-м туре гандбольного турнира Олимпиады-2024. Счёт — 31:26 (15:13, 16:13). В следующем туре сборная Хорватии сыграет со сборной Швеции. Команда из Германии встретится с гандболистами из Испании.