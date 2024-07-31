BMX-фристайл, мужчины, Олимпиада-2024: результаты финала

В финальном заезде BMX-фристайла среди мужчин на Олимпиаде в Париже первое место занял аргентинский спортсмен Хосе Торрес Хиль с результатом 94.82. На втором месте британец Киран Даррен Райли — 93.91. Тройку лидеров замкнул француз Антони Жанжан с результатом 93.76.
В пятницу, 2 августа, состоится финальная гонка BMX сред мужчин и женщин. В субботу, 3 августа, пройдёт мужская и женская групповая гонка, шоссе. В понедельник, 5 августа, пройдёт финал женского командного спринта, а во вторник, 6 августа, финал мужского спринта.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 31 июля 2024
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
16:57
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:24
-
16:22
-
16:13
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:40
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:26
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:28
-
13:26
-
13:03