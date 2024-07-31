BMX-фристайл, мужчины, Олимпиада-2024: результаты финала

В финальном заезде BMX-фристайла среди мужчин на Олимпиаде в Париже первое место занял аргентинский спортсмен Хосе Торрес Хиль с результатом 94.82. На втором месте британец Киран Даррен Райли — 93.91. Тройку лидеров замкнул француз Антони Жанжан с результатом 93.76.

В пятницу, 2 августа, состоится финальная гонка BMX сред мужчин и женщин. В субботу, 3 августа, пройдёт мужская и женская групповая гонка, шоссе. В понедельник, 5 августа, пройдёт финал женского командного спринта, а во вторник, 6 августа, финал мужского спринта.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.