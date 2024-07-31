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BMX-фристайл, мужчины, Олимпиада-2024: результаты финала

BMX-фристайл, мужчины, Олимпиада-2024: результаты финала
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В финальном заезде BMX-фристайла среди мужчин на Олимпиаде в Париже первое место занял аргентинский спортсмен Хосе Торрес Хиль с результатом 94.82. На втором месте британец Киран Даррен Райли — 93.91. Тройку лидеров замкнул француз Антони Жанжан с результатом 93.76.

Олимпиада 2024. Велоспорт
BMX Фристайл. Мужчины. Финал
31 июля 2024, среда. 15:32 МСК
Окончено
1
Хосе Торрес Хиль
Аргентина
94.82
2
Киран Даррен Райли
Великобритания
93.91
3
Антони Жанжан
Франция
93.76

В пятницу, 2 августа, состоится финальная гонка BMX сред мужчин и женщин. В субботу, 3 августа, пройдёт мужская и женская групповая гонка, шоссе. В понедельник, 5 августа, пройдёт финал женского командного спринта, а во вторник, 6 августа, финал мужского спринта.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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