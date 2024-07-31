Лоренцо Музетти — первый итальянец с 1996 года, вышедший в 1/4 финала на Олимпиаде

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым итальянцем с 1996 года, которому удалось выйти в четвертьфинал на Олимпийских играх в мужском одиночном разряде.

В третьем круге на Олимпиаде в Париже Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В четвертьфинале Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия). Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.