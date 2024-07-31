Лоренцо Музетти — первый итальянец с 1996 года, вышедший в 1/4 финала на Олимпиаде
Поделиться
16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал первым итальянцем с 1996 года, которому удалось выйти в четвертьфинал на Олимпийских играх в мужском одиночном разряде.
В третьем круге на Олимпиаде в Париже Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 14:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
В четвертьфинале Лоренцо Музетти встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Алексей Попырин (Австралия). Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
Комментарии
- 31 июля 2024
-
16:57
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:24
-
16:22
-
16:13
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:40
-
15:38
-
15:30
-
15:26
-
15:26
-
15:25
-
15:06
-
14:57
-
14:50
-
14:29
-
14:27
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:28
-
13:26
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:53