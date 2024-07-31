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Британского пловца дисквалифицировали на ОИ-2024 за нарушение правил во время квалификации

Британского пловца дисквалифицировали на ОИ-2024 за нарушение правил во время квалификации
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Британский пловец Люк Гринбанк был дисквалифицирован за нарушение правил на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Инцидент произошёл во время квалификационного заплыва на дистанции 200 метров на спине.

Чемпион мира 2019 года показал лучшее время в четвёртом квалификационном заплыве, но при выполнении последнего разворота он слишком долго находился под водой. Из-за этого его результат был аннулирован. На Олимпиаде 2022 года в Токио Гринбанк завоевал бронзовую медаль на аналогичной дистанции.

Первое место в квалификации занял швейцарец Роман Митюков. Он является серебряным призёром чемпионата мира 2024 года на этой дистанции.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. 15 россиян были допущены до соревнований.

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