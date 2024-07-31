Одна из лучших спринтерш мира снялась с дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже

Ямайская бегунья Шерика Джексон не выступит на дистанции 100 м на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщил менеджер ямайской легкоатлетической команды Ладлоу Уоттс, затем информацию подтвердила сама спортсменка. Причина снятия Джексон не уточняется.

29-летняя представительница Ямайки — призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония) и двукратный призёр чемпионатов мира на дистанции 100 м. В нынешнем сезоне Джексон обладает четвёртым результатом в мире — 10,84.

Её заменит Шашали Форбс, которая приехала на Олимпиаду-2024 для участия в эстафете. Джексон выступит на дистанции 200 м.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские легкоатлеты на олимпийские соревнования допущены не были.