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Одна из лучших спринтерш мира снялась с дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже

Одна из лучших спринтерш мира снялась с дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже
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Ямайская бегунья Шерика Джексон не выступит на дистанции 100 м на Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом сообщил менеджер ямайской легкоатлетической команды Ладлоу Уоттс, затем информацию подтвердила сама спортсменка. Причина снятия Джексон не уточняется.

29-летняя представительница Ямайки — призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония) и двукратный призёр чемпионатов мира на дистанции 100 м. В нынешнем сезоне Джексон обладает четвёртым результатом в мире — 10,84.

Её заменит Шашали Форбс, которая приехала на Олимпиаду-2024 для участия в эстафете. Джексон выступит на дистанции 200 м.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские легкоатлеты на олимпийские соревнования допущены не были.

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