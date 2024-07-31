Сифан Хассан снялась с дистанции 1500 м на Олимпиаде, она планирует пробежать марафон

Двукратная олимпийская чемпионка нидерландская бегунья Сифан Хассан снялась с дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Париже (Франция). В Токио-2020 спортсменка завоевала бронзовую медаль.

На Олимпиаде в Токио Хассан победила на двух дистанциях — 5000 м и 10 000 м. 31-летняя легкоатлетка пробежит обе дистанции, она также планирует принять участие в марафоне на 42 км. Хассан является победительницей Лондонского и Чикагского марафонов в 2023 году.

Хассан — рекордсменка Европы в беге на 1500 метров, 1 милю, 3000 метров, 5000 метров и 10 000 метров на стадионе, а также в беге на 5 км, полумарафоне и марафоне на шоссе.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в качестве нейтральных атлетов. Представители российской легкоатлетики на олимпийские соревнования допущены не были.