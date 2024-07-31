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«Женщина умрёт». Американская пловчиха — об участии в ОИ-2024 «поменявших пол» мужчин

«Женщина умрёт». Американская пловчиха — об участии в ОИ-2024 «поменявших пол» мужчин
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Американская пловчиха Райли Гейнс, выступающая за права женщин в спорте, высказалась об участии «поменявших пол» мужчин в женском боксёрском турнире на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Как будто было недостаточно сатанинской демонстрации на церемонии открытия. Нынешние Олимпийские игры прославляют мужчин, которые бьют женщин по лицу с намерением лишить их сознания.

Иман Хелиф — один из двух биологических боксёров-мужчин, который будет биться с женщинами на Олимпийских играх. Женщина умрёт», — написала Гейнс в соцсетях.

Американская пловчиха Райли Гейнс ранее подвергалась нападкам со стороны защитников прав трансгендеров.

Ранее Международный олимпийский комитет выступил с заявлением насчёт участия в Олимпиаде в Париже двух боксёров-трансгендеров в качестве женщин.

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