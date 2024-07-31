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Австралийка Фокс стала двукратной чемпионкой Олимпиады-2024 в гребле

Австралийка Фокс стала двукратной чемпионкой Олимпиады-2024 в гребле
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Австралийка Джессика Фокс стала олимпийской чемпионкой в каноэ-одиночках. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) Фокс также победила в байдарках-одиночках.

В каноэ-одиночках австралийка показала результат 101.06. Джессика Фокс стала трёхкратной олимпийской чемпионкой в целом. Она принесла сборной Австралии седьмую золотую медаль Игр-2024.

Серебряную медаль завоевала немецкая спортсменка Элена Лилик с результатом 103.54. Бронза — у представительницы США Эви Либфарт (109.95).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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