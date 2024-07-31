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Канадский гимнаст два раза упал с перекладины во время финала многоборья на Олимпиаде

Канадский гимнаст два раза упал с перекладины во время финала многоборья на Олимпиаде
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Канадский гимнаст Феликс Дольчи дважды упал с перекладины во время многоборья на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

В первый раз он слетел с перекладины на спину. Он встал самостоятельно, без посторонней помощи, но продолжить упражнение не смог. Затем ему дали возможность повторить упражнение, но спортсмен упал и во второй раз. За снаряд он получил 11,733 балла.

Фото: Кадр из трансляции

Многоборье проходит в эти минуты. Перекладина была третьим упражнением Дольчи в рамках соревнований, после двух видов канадец занимал третье промежуточное место. После падений спортсмен продолжает соревноваться.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов, российские гимнасты в этот список не входят.

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