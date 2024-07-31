Американские волейболистки в непростом матче одолели сборную Сербии на Олимпиаде

Женская сборная США по волейболу в непростом игре одолела команду Сербии в матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Американки одержали первую победу в Париже со счётом 3:2 по сетам (25:17, 25:20, 20:25, 14:25, 17:15).

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.