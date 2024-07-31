БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

США — Сербия — результат матча 31 июля 2024 года, счёт 3:2, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Американские волейболистки в непростом матче одолели сборную Сербии на Олимпиаде
Комментарии

Женская сборная США по волейболу в непростом игре одолела команду Сербии в матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Американки одержали первую победу в Париже со счётом 3:2 по сетам (25:17, 25:20, 20:25, 14:25, 17:15).

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 18:00 МСК
США
Окончен
3 : 2
Сербия

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионками являются волейболистки сборной США, в финале Игр-2020 обыгравшие бразильскую команду. Бронзовую медаль завоевали волейболистки из Сербии.

Материалы по теме
Чемпионки начали с поражения. Итоги 1-го тура женского волейбольного турнира Олимпиады
Чемпионки начали с поражения. Итоги 1-го тура женского волейбольного турнира Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android