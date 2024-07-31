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Дзюдоистка Матич стала олимпийской чемпионкой в весе до 70 кг

Дзюдоистка Матич стала олимпийской чемпионкой в весе до 70 кг
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Хорватская дзюдоистка Барбара Матич стала олимпийской чемпионкой в весе до 70 кг. Она одолела спортсменку из Германии Мириам Буткерайт.

В поединке за бронзу Ай Цунода Рустант из Испании уступила австрийке Михаэле Поллерес (0:10), а бельгийка Габриэлла Виллемс оказалась сильнее Санне Ван Дейке из Нидерландов (1:0).

Олимпиада 2024. Дзюдо
Женщины. До 70 кг. Финал
31 июля 2024, среда. 18:38 МСК
Окончено
1
Барбара Матич
Хорватия
2
Мириам Буткерайт
Германия
3
Михаэла Поллерес
Австрия
3
Габриэлла Виллемс
Бельгия

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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