Дзюдоистка Матич стала олимпийской чемпионкой в весе до 70 кг

Хорватская дзюдоистка Барбара Матич стала олимпийской чемпионкой в весе до 70 кг. Она одолела спортсменку из Германии Мириам Буткерайт.
В поединке за бронзу Ай Цунода Рустант из Испании уступила австрийке Михаэле Поллерес (0:10), а бельгийка Габриэлла Виллемс оказалась сильнее Санне Ван Дейке из Нидерландов (1:0).
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
- 31 июля 2024
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