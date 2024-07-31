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Медведев разводил руками, в Париже прошёл долгожданный заплыв в Сене. Лучшие фото дня Игр

Медведев разводил руками, в Париже прошёл долгожданный заплыв в Сене. Лучшие фото дня Игр
Медведев разводил руками, в Париже прошёл заплыв
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже. В третьем круге он в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (19-й в рейтинге ATP) — 3:6, 6:7 (5:7).

Матч продолжался 2 часа 14 минут. Российский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не имел по ходу матча ни одного брейк-пойнта. На счету канадца девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).

В Сене прошла плавательная часть триатлона на Олимпиаде-2024. Старт у женщин ранее был перенесён из-за загрязнения после обильных дождей. Практически до старта в СМИ появлялись сообщения о неготовности водной артерии Парижа к триатлону, но организаторы приняли решение о начале соревнований.

Победительницей плавательной части женского триатлона стала представительница Бермуд Флора Даффи. Второй завершила первый этап турнира итальянка Бьянка Сереньи (+9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Виттория Лопес (+13 секунд).

Яркие фото из Парижа — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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