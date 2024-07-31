Аргентинский волейболист Конте раскритиковал судейство на Олимпиаде-2024

Доигровщик сборной Аргентины Факундо Конте раскритиковал решение главного арбитра матча с Японией Войцеха Марошека. При счёте 0:1 по партиям и 20:19 во втором сете арбитр не зафиксировал касания японского блокирующего при атаке аргентинцев даже после видеоповтора. Игроки и тренеры сборной Аргентины стали возмущаться, за что получили жёлтую, а затем и красную карточку.

«Мы получили жёлтую и красную карточку за то, что разозлились на этот мяч. Мы работаем три года, чтобы попасть на этот турнир, и мы не должны показывать эмоции, когда нас просто имеют. Нужно просто проглотить это и продолжать делать шоу», — написал Конте в социальных сетях, сопроводив цитату фотографией спорного момента.

Япония победила Аргентину со счётом 3:1 и практически лишила команду из Южной Америки шансов на продолжение борьбы.