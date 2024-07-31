Аргентинский волейболист Конте раскритиковал судейство на Олимпиаде-2024

Доигровщик сборной Аргентины Факундо Конте раскритиковал решение главного арбитра матча с Японией Войцеха Марошека. При счёте 0:1 по партиям и 20:19 во втором сете арбитр не зафиксировал касания японского блокирующего при атаке аргентинцев даже после видеоповтора. Игроки и тренеры сборной Аргентины стали возмущаться, за что получили жёлтую, а затем и красную карточку.
«Мы получили жёлтую и красную карточку за то, что разозлились на этот мяч. Мы работаем три года, чтобы попасть на этот турнир, и мы не должны показывать эмоции, когда нас просто имеют. Нужно просто проглотить это и продолжать делать шоу», — написал Конте в социальных сетях, сопроводив цитату фотографией спорного момента.
Япония победила Аргентину со счётом 3:1 и практически лишила команду из Южной Америки шансов на продолжение борьбы.
- 31 июля 2024
-
22:16
-
21:45
-
21:45
-
21:41
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:16
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
20:24
-
20:18
-
20:08
-
20:03
-
19:51
-
19:48
-
19:25
-
19:16
-
19:01
-
18:54
-
18:28
-
18:20
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
16:57
-
16:45
-
16:42