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Аргентинский волейболист Конте раскритиковал судейство на Олимпиаде-2024

Аргентинский волейболист Конте раскритиковал судейство на Олимпиаде-2024
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Доигровщик сборной Аргентины Факундо Конте раскритиковал решение главного арбитра матча с Японией Войцеха Марошека. При счёте 0:1 по партиям и 20:19 во втором сете арбитр не зафиксировал касания японского блокирующего при атаке аргентинцев даже после видеоповтора. Игроки и тренеры сборной Аргентины стали возмущаться, за что получили жёлтую, а затем и красную карточку.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 2-й тур
31 июля 2024, среда. 14:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Аргентина
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Такахаси, Исикава, Каи, Ямамото
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба

«Мы получили жёлтую и красную карточку за то, что разозлились на этот мяч. Мы работаем три года, чтобы попасть на этот турнир, и мы не должны показывать эмоции, когда нас просто имеют. Нужно просто проглотить это и продолжать делать шоу», — написал Конте в социальных сетях, сопроводив цитату фотографией спорного момента.

Япония победила Аргентину со счётом 3:1 и практически лишила команду из Южной Америки шансов на продолжение борьбы.

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