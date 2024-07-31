Шведка Сара Шёстрём стала олимпийской чемпионкой на 100 м вольным стилем

Шведская пловчиха Сара Шёстрём завоевала золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 100 м вольным стилем. Она показала результат 52,16.

Серебряную медаль завоевала американка Тори Хаск с результатом 52,29. Бронзовая награда — у представительницы Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги (52,33).

Многократная чемпионка мира Сара Шёстрём стала двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) она победила на дистанции 100 м баттерфляем. Сара принесла первое золото сборной Швеции на Олимпиаде-2024.

Для Хаск эта медаль стала третьей на Олимпиаде в Париже, на 100 м баттерфляем американка выиграла золото. Бернадетт Хоги завоевала вторую бронзовую медаль на Играх-2024.