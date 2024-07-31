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Гандболисты сборных Франции и Египта впервые среди команд на ОИ-2024 сыграли вничью

Гандболисты сборных Франции и Египта впервые среди команд на ОИ-2024 сыграли вничью
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Гандболисты сборной Франции и Египта впервые среди команд на Олимпийских играх в Париже сыграли вничью. Это случилось в 3-м туре. Игра закончилась со счётом 26:26.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
31 июля 2024, среда. 20:00 МСК
Франция
Окончен
26 : 26
Египет

До этого матча французские гандболисты на Олимпийских играх в Париже (Франция) два раза подряд уступили соперникам. В стартовом матче их обыграла команда Дании, во 2-м туре — Норвегии.

Спортсмены из Египта в первом матче обыграли венгерских гандболистов — 35:32. Далее они потерпели поражение от сборной Дании.

Сегодня также состоялись и другие матчи в группе А. Сборная Хорватии обыграла сборную Германии в 3-м туре гандбольного турнира Олимпиады-2024. Счёт — 31:26 (15:13, 16:13). В следующем туре сборная Хорватии сыграет со сборной Швеции. Команда из Германии встретится с гандболистами из Испании. Также гандболисты из Испании обыграли аутсайдера Олимпиады-2024 сборную Японии.

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