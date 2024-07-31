БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024
Комментарии

Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова стала призёром Олимпийских игр в Париже (Франция). На дистанции 1500 м вольным стилем Кирпичникова завоевала серебряную медаль.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Анастасия Кирпичникова проплыла дистанцию за 15.40,35. Бронзовую медаль завоевала немецкая пловчиха Изабель Гозе (15.41,16).

Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой, она принесла сборной США пятое золото на Играх-2024. 24-летняя Кирпичникова впервые в карьере стала призёром Олимпиады, у Франции — 25-я медаль. Бронза Гозе стала шестой медалью Германии на Олимпиаде в Париже.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android