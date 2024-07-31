Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024

Бывшая российская пловчиха, ныне представляющая Францию, Анастасия Кирпичникова стала призёром Олимпийских игр в Париже (Франция). На дистанции 1500 м вольным стилем Кирпичникова завоевала серебряную медаль.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Ледеки. Она обновила свой же олимпийский рекорд, показав результат 15.30,22. Анастасия Кирпичникова проплыла дистанцию за 15.40,35. Бронзовую медаль завоевала немецкая пловчиха Изабель Гозе (15.41,16).

Ледеки стала восьмикратной олимпийской чемпионкой, она принесла сборной США пятое золото на Играх-2024. 24-летняя Кирпичникова впервые в карьере стала призёром Олимпиады, у Франции — 25-я медаль. Бронза Гозе стала шестой медалью Германии на Олимпиаде в Париже.